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الأربعاء، 17-11-2021 09:47 م

كريشان يطلب تكثيف وتشديد إجراءات الوقاية من كورونا في الوزارة ومديرياتها

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الوكيل الإخباري- طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان من أمين عام الوزارة ورؤساء اللجان البلدية ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى ومدراء الشؤون البلدية في المحافظات والألوية تكثيف وتشديد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الحكومية بهذا الخصوص وذلك في ظل ارتفاع الوفيات والإصابات التي تشهدها المملكة حالياً.

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كما طلب التأكد الكامل من وجوب تلقي الشخص الذي يريد مراجعة مركز الوزارة ومديرياتها والبلديات ومجالس الخدمات وبنك التنمية وفروعه مطعوم كورونا من خلال إبراز شهادة تلقي المطعوم أو إحضار فحص كورونا (PCR) نتيجة سلبية كل (72) ساعة.


ودعا الموظفين الذين لم يتلقوا إلى الآن مطعوم كورونا إلى المبادرة فوراً لتلقي المطعوم، أو الالتزام بإحضار فحص (PCR) نتيجة سلبية كل (72) ساعة صباح أيام الأحد والخميس من كل أسبوع التزاماً بأمر الدفاع رقم (32)، وتحمّله المسؤولية الكاملة التي نص عليها أمر الدفاع حال مخالفته بروتوكول وتعليمات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وأكد كريشان على الموظفين العاملين في كافة هذه الجهات إبلاغ مسؤوليهم فوراً إذا كانوا مصابين أو مخالطين لمصابين، أو أن لديهم الأعراض الرئيسية لهذا المرض.


كما أكد على كافة الموظفين الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد الآمن وارتداء الكمامة والتعقيم المتواصل، وعدم التهاون في أي إجراء وقائي وذلك حماية لهم ولأسرهم وعائلاتهم والمجتمع.


وأوعز للمسؤولين في هذه الجهات القيام بجولات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على كافة الموظفين والمراجعين للتأكد من التزامهم بمعايير وأجراءات الصحة والسلامة العامة في مكابتهم ومراكز عملهم، واتخاذ الإجراءات الرسمية بحق المخالفين.


كما أوعز للبلديات بتشديد الرقابة على المحلات التجارية المختلفة بما فيها المزارع الخاصة التي تستخدم للاحتفالات والاجتماعات والرحلات والتأكد من حصولها على التراخيص المطلوبة من البلدية، والتزامها أيضاً بالإجراءات المطلوبة للوقاية من مرض كورونا.


وعلى ذات الصعيد أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بالموظفين والمواطنين المُلتزمين بتطبيق أوامر الدفاع والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وحرصهم على ترسيخ المواطنة الصالحة وحماية أنفسهم والمجتمع من هذا المرض، الذي تتسع دائرة خطره يوماً بعد يومٍ وتهدد حياة الآباء والأمهات وكبار السن والمرضى خاصة الأمراض المزمنة الذين هم أكثر عرضة للإصابة التي قد تؤدي للوفاة، بسبب فئة لا تلتزم بإجراءات الوقاية من خطر مرض كورونا.

 




 

 


 

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