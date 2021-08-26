الأردن يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

الوكيل الإخباري - أدان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الهجمات الإرهابية التي وقعت الخميس قرب مطار كابول في أفغانستان.

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وكتب عبر تويتر: "ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في أفغانستان. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل".



وأضاف: "ما يزال الإرهاب خطرا يستدعي استمرار التعاون الدولي لمواجهته وحماية الأبرياء والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جرائمه وظلاميته. أحر التعازي للأشقاء والأصدقاء".

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) August 26, 2021

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