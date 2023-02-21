كريشان يكشف عن قرار بتثبيت عمال الوطن ممن زادت خدمتهم على عام

الوكيل الاخباري- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أنه سيصار إلى تثبيت عمال الوطن ممن زادت خدمتهم على عام واحد شريطة أن يكونوا عمال وطن.

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وقال كريشان خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى بلدية لواء عي في محافظة الكرك،أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للقاء المواطنين والاطلاع على قضاياهم على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها، موضحا





وبين كريشان أهمية العمل على إنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة دخل البلديات لتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة، خاصة أن معظم تحديات وقضايا بلديات المملكة متشابهة.



وأكد أنه سيتم تسديد التزامات بلدية لواء عي المترتبة عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وزيادة نسبة عوائد المحروقات وتزويد البلدية بعدد من الآليات والمعدات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات.



وأشار إلى إعفاء البلديات من الفوائد المترتبة عليها لبنك تنمية المدن والقرى، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لمساعدة البلديات التي تعتزم إقامة مشاريع استثمارية وتنموية، بالشراكة مع القطاع الخاص، كونها ستسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتدر دخلا إضافيا للبلديات، فضلا عن تنمية مناطق البلديات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية.

وفي لقاء منفصل مع مجلس محافظة الكرك، قال كريشان، إنه تم إدخال عدد من ممثلي المجتمع المحلي من اتحاد المزارعين وغرف الصناعة والتجارة والبلديات، أعضاء في مجالس المحافظات بهدف التشاركية والاتفاق على الأولويات ما يساعد في سرعة الإنجاز، داعيا إلى ضرورة البدء بالأولويات والتدرج بها حتى يشعر المواطن بمستوى الخدمات.



وشدد على أهمية التدريب وعقد الورشات لأعضاء المجالس بهدف الاطلاع على خبرات الآخرين وضرورة تطبيق جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمجالس المحافظات وتفعيلها في جميع الأمور والقضايا التي تهم عمل المجالس دون إبطاء أو تأخير، مؤكدا أن الوزارة ستتابع جميع الملاحظات التي أشار لها رئيس وأعضاء المجلس والعمل على حل الممكن منها وإزالة جميع المعيقات التي تواجه مجالس المحافظات في حال وجودها.



وأشار إلى عدد من الكتب الرسمية والتعاميم الصادرة عن رئيس الوزراء لجميع الوزارات والمؤسسات العامة للتعاون مع مجالس المحافظات وتسهيل عملها وضرورة وجود ممثلين عنها في جميع اللقاءات الرسمية.



وعرض رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، التحديات التي تواجه مجلس محافظة الكرك خاصة فيما يتعلق بموازنة المجلس وبعض الإجراءات المتعلقة بآلية عمل المجلس.



وقدم شرحا حول الإنجازات التي حققها المجلس للمجتمع المحلي، مشيدا بجهود الوزارة وما تقدمه من إمكانيات تسهل عمل المجلس.



من جهته، استعرض النائب سالم الضمور عددا من المطالب التي تحتاجها محافظة الكرك.