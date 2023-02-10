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الجمعة، 10-02-2023 01:41 م

هام من زراعة الكرك لمربي الثروة الحيوانية

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الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة محافظة الكرك جميع مربي الثروة الحيوانية إلى التقيد التام بالإجراءات والممارسات الوقائية لحماية قطعانهم من التعرض للإصابة بالأمراض الفيروسية، ومنها مرض الحمى القلاعية.

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وأكدت المديرية على مربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام ببرامج التحصينات الوقائية المعتمدة لدى شعب الثروة الحيوانية بالمديريات ومنع حركة البيع والشراء بين القطعان في الفترة الحالية ولمدة لا تقل عن أسبوعين.

كما وأكدت على ضرورة تأمين الاحتياجات العلفية وغيرها بالمزارع ولمده لا تقل عن أسبوعين وتجنب اختلاط القطعان مع بعضها خلال عمليات الرعي، بالإضافة إلى الحد من انتقال العمال والزوار والآليات قدر الإمكان بين المزارع مع المحافظة على النظافة العامة والتعقيم الدوري للحظائر وتوفير المكان الملائم للمواليد الجدد بعيدًا عن التيارات الهوائية تجنبًا لحدوث أي إصابات.

وكذلك دعت مديرية زراعة محافظة الكرك مربي الماشية وفي حال ظهور أي أعراض مرضية ضرورة الاتصال بالطبيب البيطري مروان العوابده على الرقم التالي :0799049570 أو المهندس باسم الحجازين :0799038637


 




 

 


 

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