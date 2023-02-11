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السبت، 11-02-2023 09:33 م

كريشان: الملك يؤمن بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات مطبوعة بقلوب الأردنيين

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي وصاية مطبوعة في قلوب كل الأردنيين مثلما هي وصاية يدافع عنها بواسل الوطن الجنود النشامى في قواتنا المسلحة الأردنية / الجيش العربي.

وأضاف خلال الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي نظمه مجلس محافظة الزرقاء بالتعاون مع مديرية الثقافة على مسرح مركز الملك عبدالله الثاني، إن الزرقاء تجسد تاريخ البطولة والأبطال الذين دافعوا ويدافعون بشرف عن الوطن وحدوده وعن مقدسات الأمة في فلسطين المحتلة.

وبين كريشان، أن انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات والانتخابات النيابية، هي إحدى إنجازات الإصلاح الملكية السامية التي تهدف إلى إشراك المواطن في صناعة القرار من خلال انتخاب ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

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