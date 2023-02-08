أوقاف الكرك تعلن عن فتح مساجد المحافظة كمراكز إيواء للمواطنين

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية أوقاف الكرك اليوم الأربعاء، عن فتح مساجد المحافظة كمراكز إيواء للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل والذين تضررت منازلهم من مداهمات مياه الأمطار خلال المنخفض الجوي الذي تأثرت به المملكة.



وقال مدير المديرية الدكتور حمود الضمور الوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم الإيعاز للائمة والمؤذنين بفتح المساجد كمراكز إيواء للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل والذين تضررت منازلهم من مداهمات مياه الأمطار وتقديم المساعدات والخدمات العاجلة لهم خلال الحالة الجوية التي تشهدها المحافظة.

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