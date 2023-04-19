كلنا الأردن تنفذ برامج وأنشطة رمضانية في اربد

الوكيل الإخباري- نفذت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، عددا من الأنشطة والبرامج المنوعة خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال منسق الهيئة فرع إربد سامر مراشدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن فريق الهيئة وبالتعاون مع بنك الملابس، قام بجمع وفرز الملابس وتوزيعها على الأسر العفيفة في المحافظة، إضافة الى تأمين كسوة العيد لعدد من الأطفال الأيتام بالتعاون مع الأيادي المعطاءة.



وأضاف، إن شباب ومتطوعي الهيئة قاموا بتوزيع الماء والعصير والتمر على الإشارات الضوئية المنتشرة في إربد "تصبيرة الصائم"، وعمل الإفطارات الرمضانية للأطفال الأيتام في الجمعيات الخيرية، إضافة الى المساهمة في تنظيم الفعاليات وحفظ النظام خلال الأمسيات الرمضانية التي تعقد مساء كل يوم خميس في مدينة الحسن الرياضية بإربد طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

