كلية الأعمال في الجامعة الهاشمية تفوز بجوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية 2022

الوكيل الاخباري - فاز ثلاثة باحثين من كلية الأعمال في الجامعة الهاشمية بجوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية 2022 التي ينظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني.



وفاز كل من الدكتور إبراهيم خطاطبة، والدكتور وصفي السلامات بجائزة أفضل بحث في مجال القطاع المالي والمصرفي عن بحثهما: "هل يوجد منحنى كوزنتس المالي في الأردن..تحليل هيكلي للسلاسل الزمنية"، كما فاز الدكتور سامر الرجوب بجائزة اللجنة العلمية للبحوث في مجال البنوك المركزية.

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