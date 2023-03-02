الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الرجبي : تيك توك الأخطر بين وسائل التواصل

اجتماع يبحث احتياجات التربية والتعليم في عجلون

زين تضيء مبانيها احتفالاً بيوم المدينة

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في المحاكم الشرعية جنوب المملكة

الشبول يرعى تخريج مشروع تدريب صناعة الأفلام والمحتوى السياحي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

حوارات: فكرة إنشاء مركز الحسين للسرطان في الشمال لم تنضج

كلية الأعمال في الجامعة الهاشمية تفوز بجوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية 2022

إصابة فتاتين بحادث سير في إربد

الحكومة استدانت 800 مليون دينار خلال شهرين

الخميس، 02-03-2023 08:33 م

كلية الأعمال في الجامعة الهاشمية تفوز بجوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية 2022

3202319849516696130


الوكيل الاخباري - فاز ثلاثة باحثين من كلية الأعمال في الجامعة الهاشمية بجوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية 2022 التي ينظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني.

وفاز كل من الدكتور إبراهيم خطاطبة، والدكتور وصفي السلامات بجائزة أفضل بحث في مجال القطاع المالي والمصرفي عن بحثهما: "هل يوجد منحنى كوزنتس المالي في الأردن..تحليل هيكلي للسلاسل الزمنية"، كما فاز الدكتور سامر الرجوب بجائزة اللجنة العلمية للبحوث في مجال البنوك المركزية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202328113427389862802

الرجبي : تيك توك الأخطر بين وسائل التواصل

وزارة التربية والتعليم

اجتماع يبحث احتياجات التربية والتعليم في عجلون

w

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في المحاكم الشرعية جنوب المملكة

www

الشبول يرعى تخريج مشروع تدريب صناعة الأفلام والمحتوى السياحي

r

حوارات: فكرة إنشاء مركز الحسين للسرطان في الشمال لم تنضج

الدفاع المدني 4

إصابة فتاتين بحادث سير في إربد

أخبار متعلقة
w

ولي العهد يشارك بمسير تعبوي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية - فيديو

w

الملك يطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم

www

ولي العهد: أهمية تعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأجيال

220231684236868000294

ولي العهد ينشر شروط التقديم لمعسكر نشامى السايبر

w

جامعة اليرموك تحتفل بيوم الشجرة

1220224224539442230012

اعتماد تخصص التكنولوجيا المالية والمصرفية في جامعة عجلون الوطنية