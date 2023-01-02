كما انفرد الوكيل الاخباري.. 5% نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن نسبة زيادة الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان هي (5%) كحدٍ أقصى لعام 2023.

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وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان كافة المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2023 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2023 ولغاية 15/2/2023).



وأضافت المؤسسة أن المشتركين اختيارياً قبل تاريخ 1/1/2019 يحتفظون بنسبة الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها قبل ذلك التاريخ والتي لا ترتبط بالتغيير السنوي لها، وذلك في حال عدم توقف اشتراكهم الاختياري أو لم يقوموا بتعديل هذه الزيادة على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع.



وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد انفرد بنشر (خبر خاص ) حول نسبة زيادة الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً والتوجه نحو خفضها من 10% الى 5%.