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الثلاثاء، 13-06-2023 01:58 م

الأردن يشارك بمؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

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الوكيل الإخباري - يشارك الأردن بمؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم غد الأربعاء والخميس لبحث ضمان تقديم الدعم للشعب السوري والدول المستضيفة لهم بما فيها الأردن.

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وقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، يُعقد الاجتماع الوزاري بعد غد الخميس، ويُخصص اليوم الذي يسبقه للحوار ، حيث يضم المجتمع المدني من سوريا وخارجها وصانعي القرار والشركاء التنفيذيين، كما سيتناول المواضيع المتعلقة بسوريا والمنطقة، فضلاً عن التحديات الإنسانية المرتبطة بالقدرة على الصمود التي تواجه المنطقة.


وأكد أن المؤتمر سيجدد الدعم السياسي والمالي من جانب المجتمع الدولي لجيران سوريا، خصوصاً الأردن ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى مصر والعراق.

وأضاف أن مؤتمر بروكسل السابع هذا العام هو الحدث الرئيس للإعلان عن التبرعات هذه السنة لسوريا وكل الدول المجاورة لها، مؤكدا أن الهدف الرئيس لمؤتمرات بروكسل هو ضمان استمرار الدعم للشعب السوري من خلال تعبئة المجتمع الدولي لدعم الحل السياسي الشامل والموثوق للنزاع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش القضايا الإنسانية الحرجة والمسائل الأساسية المرتبطة بالقدرة على الصمود التي تؤثر على السوريين في سوريا والدول المجاورة، والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة، حيث عقد مؤتمر خاص للجهات المانحة في وقت سابق من هذا العام لدعم شعوب تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر في شهر شباط الماضي.

 




 

 


 

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