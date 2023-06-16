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الجمعة، 16-06-2023 01:36 م

محافظة في وداع بعثة الحج

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الوكيل الاخباري- ودع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الجمعة، في ساحة الوزارة بعثة الحج المتجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج من المعلمين والعاملين في الوزارة. 

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ودعا الدكتور محافظة المشاركين في بعثة الحج إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء، والتحلي بقيم العقيدة السمحاء وأخلاقها في العبادة والعمل ومختلف شؤون الحياة، متمنيا لهم السلامة.


و أشار إلى التوجه لزيادة عدد أعضاء البعثة في العام القادم، موجها التحية الي معلمينا ومعلماتنا في مواقعهم على امتداد أرض الوطن، باعتبارهم الركن الأساس ومحور العملية التعليمية لجهودهم الكبيرة وتفانيهم في حمل رسالة تعليم وبناء الأجيال.


بدورهم عبر أعضاء البعثة عن سعادتهم بأن من الله عليهم بالتوجه للديار المقدسة لأداء فريضة الحج، معربين عن شكرهم للوزارة التي أتاحت هذه الفرصة لهم. 


يشار إلى أن المشاركين في بعثة الحج، البالغ عددهم ٦٠، جرى انتخابهم لأداء مناسك الحج من مختلف مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة.

 




 

 


 

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