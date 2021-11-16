كهرباء إربد تعلن عن خطة طوارئ شاملة للتعامل مع التطورات الجوية

الوكيل الاخباري- أعلن مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد بشار التميمي عن خطة طوارئ شاملة للتعامل مع الحالات الطارئة، ومواجهة مختلف الظروف ومنها الظروف والتطورات الجوية خلال فصل الشتاء والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أعطال على الشبكة الكهربائية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس التميمي مع مساعدي المدير العام، ومدراء الدوائر المعنية، جدد خلاله التأكيد على ضرورة الاستعداد الأمثل لمواجهة الظروف والتطورات الجوية التي يمكن أن تواجهها الشركة والاستمرار باتخاذ كافة الإجراءات ضمن " خطة الطوارىء الشاملة 2021 / 2022 " التي تم إعدادها وتعميمها على كافة الوحدات الإدارية والتنظيمية داخل الشركة ، وعلى جميع المؤسسات والدوائر والوزارات ذات العلاقة في المملكة.



وبين التميمي أن الخطة الشاملة التي اعدتها الشركة جاءت لمواجهة مختلف الحالات الطارئة والأزمات التي يمكن التعرض لها والتي قد تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن المشتركين أو التأثير على الشبكة الكهربائية العائدة للشركة، حيث تضمنت الهيكل التنظيمي الواجب إتباعه إثناء الحالة الطارئة، وتصنيف الحالات ومخطط العمليات الخاص بكل مرحلة، إضافة إلى المهام والمسؤوليات والإجراءات الواجب تنفيذها من قبل اللجان والكوادر عند إعلان حالة الطوارىء، كما شملت الخطة جميع الإجراءات لمواجهة الحالات الطارئة والأزمات لضمان إيصال التيار الكهربائي بالطريقة المثلى لكافة المشتركين ولتتمكن من سيطرتها على النظام الكهربائي وضمان التنسيق الأمثل بين كافة وحدات الشركة الداخلية والجهات الخارجية.



وحول خطة الطوارىء والتدابير الاحترازية التي اعدتها الشركة ضمن الخطة استعداداً لفصل الشتاء خاصة، بين التميمي انه تم التأكيد على جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع أي مشاكل فنية قد تطرأ على خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل من خلال دائرة الرقابة والتشغيل التي تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء، كما تتعامل مع كافة الأعطال التي قد تطرأ على النظام الكهربائي من خلال التنسيق مع الكوادر المعنية في الشركة، كما تم انجاز أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي التابعة لها وترتيب مناوبات المهندسين العاملين في غرف العمليات الرئيسية والمساندة.



وقال التميمي إنه تم توجيه مدراء مكاتب الشركة الخارجية في محافظات والوية منطقة الامتياز " عجلون، جرش، المفرق، الكورة، بني كنانه، الرمثا " التأكد من جاهزية المكاتب ومراجعة الكوادر الفنية الخاصة بكل مكتب، والمتابعة مع دائرة النقليات لمعرفة الآليات الموجودة كلا في منطقته مع أسماء الكوادر الخاصة بها، وأرقام هواتفهم إضافة للمتعهدين المخصصين لغايات استئجار الآليات الثقيلة وأرقام هواتفهم، والمتابعة مع المعنيين في دائرة اللوازم والمستودعات للتأكد من جاهزية المستودع الخاص المزود لكل مكتب من ناحية توفير المواد اللازمة.



وتستقبل الشركة الملاحظات والشكاوى من خلال أرقام مركز الاتصال الخاص بالشركة والمعلن عنها والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية: ( 7201830 / 02 ) ( 7201500 / 02 ) ( 7201555 / 02).

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