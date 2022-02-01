كهرباء الطفيلة: التقنيات الحديثة حدت من انقطاع التيار خلال المنخفضات الجوية

الوكيل الاخباري - أكد المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الطفيلة، المهندس عبد الحفيظ الخلفات، أن حزمة الإجراءات والتطوير على الشبكات والمحطات الكهربائية، التي اتخذتها الشركة، أسهم في الحد من انقطاع التيار أثناء المنخفضات الجوية.



وقال الخلفات، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه جرى تزويد الشركة بآليات ومعدات وكاسحات ثلوج لفتح الطرق خلال تساقط الثلوج، لتتمكن الفرق الفنية التابعة للشركة من إصلاح الأعطال وإجراء الصيانة للشبكات المتضررة من الرياح الشديدة والثلوج المتراكمة، وللتسريع في إعادة التيار الكهرباء حال الانقطاعات.

اضافة اعلان