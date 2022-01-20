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الخميس، 20-01-2022 10:57 م

مديرية عمل الطفيلة تفتح أبوابها لمنح عامل وافد إجازة اضطرارية

العمل


الوكيل الاخباري - فتحت مديرية العمل في محافظة الطفيلة أبوابها مساء اليوم الخميس بعد أن ناشد عامل وافد من الجنسية المصرية بضرورة منحه اجازة للسفر الى مصر لحضور حفل زفاف ابنه .

وقام مدير المديرية عثمان المصري، ورؤساء اقسام الاستخدام والتفتيش بالاستجابة لطلب العامل، وتوجهوا لمركز عملهم بمديرية عمل الطفيلة لاستصدار الموافقات المطلوبة، وإجراء اللازم لمنح العامل الوافد اجازة اضطرارية لتمكينه من السفر إلى مصر يوم غد الجمعة، وحضور حفل زفاف ابنه في لفتة إنسانية من قبل كوادر المديرية.

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