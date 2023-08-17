كيف تتجنب التماس الكهربائي في منزلك ؟ خبراء يقدمون نصائح للوقاية وطرق اسعاف الصعقات

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



قدم خبراء في السلامة المجتمعية العامة و الاسعافات الاولية في الدفاع المدني مجموعة من النصائح الهامة لتفادي حوادث التماس الكهربائي وطرق التعامل مع الشخص المصاب بصعقة كهربائية تزامناً مع ما تشهده المملكة من درجات حرارة مرتفعة .

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الخبير والمستشار الدولي في السلامة المجتمعية العامة ، المهندس زياد شطناوي قال في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن حوادث الحرائق الناشئة من التماس الكهربائي تشكل ما نسبته 85% من اجمالي حوادث الحرائق في المملكة ، ابرزها بسبب الحمل الزائد على المصدر الكهربائي وعدم سلامة التمديدات او ضعفها وفقاً للدراسات.



ولتفادي نشوب حوادث التماس الكهربائي قدم شطناوي مجموع من الارشادات ، والتي تتمثل اولها بضرورة التناوب على تشغيل الأجهزة الكهربائية داخل المنزل وخاصة في ظل الطقس الحار وذلك باطفاء الاجهزة غير الضرورية ، والابقاء على الضروري منها كالثلاجات ، والتقليل من الاضاءة اذ نصح بفصل اي مصدر طاقة غير متسخدم لتخفيف عبء الضغط على المصدر الكهربائي .



ونوه الى تجنب استخدام الوصلات الكهربائية الرديئة، مفضلاً الاعتماد فقط على المقبس الكهربائي "ابريز الكهرباء" كونه اكثر مأمونية ويساهم بتوزيع الحمل الكهربائي في المنزل ، اضافة الى ان بعض الوصلات الكهربائية لا تتطابق مع مواصفات السلامة والتي قد تتسبب بحدوث الحرائق الناتجة عن عدم تحمل قوة التيار الكهربائي وبالتالي ارتفاع حرارتها وحدوث التماس الكهربائي.



وشدد على ضرورة قراءة التعليمات المطبوعة على كل جهاز كهربائي واستخدامه وفقها حيث انها مواصفات سلامة متفق عليها عالمياً

واكد على فصل اي مصدر كهربائي اثناء القيام باالاعمال المنزلية التي تتطلب استخدام المياه مثل الغسيل وشطف الاسطح .



هذا واوضح شطناوي ضرورة اجراء فحص وصيانة للأسلاك المستخدمة داخل المنازل وتفقدها دوماً ، خاصة الاجهزة التي تعتمد على تحويل الكهرباء الى حرارة ، مثل المكواه وصوبات الكهرباء ، منوهاً الى ضرورة الحرص على استخدام الأسلاك الاصلية والتاكد من توصيلاتها وعدم تمديدها اسفل الموكيت .



وحذر شطناوي من عادة شائعة تتمثل باستخدام الثلج او المياة امام مصادر الكهرباء او ربطها بالمراوح قائلاً انها مخالفة لاجراءات السلامة العامة التي تتمثل بابعاد اي من السوائل عن المصادر الكهربائية .



واختتم شطناوي كلامه بالتشديد على أهمية التصرف عند اشتمام رائحة حريق في المنزل، حيث أوصى بضرورة قطع أي مصدر للكهرباء وإيقاف أي مصدر للطاقة مثل الغاز. كما دعا إلى فتح النوافذ لتهوية المكان. لافتا النظر إلى أهمية وجود مطفأة حريق عازلة للكهرباء في كل منزل، للتصدي لأي حالة طارئة قد تنشأ.

من جانبه، قدّم أحد أعضاء فريق الإسعاف الطبي في الدفاع المدني، محمد حمزة النعيمي، سلسلة من الإجراءات الإسعافية الأولية التي يمكن اتِّباعها في حالة تعرُّض أي شخص لتماس كهربائي.



وتشمل هذه الإجراءات أولاً قطع التيار الكهربائي القريب من المصاب باستخدام مادة عازلة مثل الخشب. ثم يجب تفريغ جسم المصاب من أي شحنات كهربائية، وذلك بضرب القدم بلطف باستخدام قطعة من الخشب. كما ينصح بالتحقق من قدرة المصاب على التنفس بشكل طبيعي، وإذا كان غير قادر على ذلك، يجب محاولة توفير مصدر للهواء.والتواصل مع فرق الدفاع المدني على الفور لتقديم المساعدة اللازمة .