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الخميس، 01-09-2022 01:57 م

كيف سيؤثر منع استخدام المحولات على مالكي السيارات الكهربائية؟

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
طالب رئيس جمعية السيارات الكهربائية أحمد أبو رداد، مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع مواصفات خاصة بمحولات (adaptors) الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية العامة.

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وقال أبو رداد في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن قرار منع استخدام المحولات والوصلات في محطات الشحن سيؤثر على شريحة كبيرة من مالكي السيارات الكهربائية الذين يشحنون باستمرار في المحطات أو يحتاجون للتنقل بين المحافظات.


وأضاف أن الأثر قد يمتد إلى مالكي السيارات ذات المداخل الصينية وبعض السيارات التي انتشرت مؤخرا في الأردن ولم تتوفر لها محطات شحن بمداخل مناسبة، مما يجبرهم على الشحن في المنازل وتجنب قطع مسافات كبيرة تتوافق مع سعة وحجم البطارية لديهم.


وأوضح أنه يمكن توفير بدائل مثل المحطات الصماء (دون أسلاك) التي يمكن أن تقبل عدة مداخل شحن من خلال توفير المدخل المناسب للسيارة التي تود أن تشحن دون وضع وصلة كما كان معمولا به في السابق.


وأشار أبو رداد إلى أن السيارات الكهربائية تتضمن شاحن ومحول كهربائي بداخلها وهو ما ينفي حدوث أعطال إذا كانت السيارة سليمة (أي بطاريتها الأصلية)، وفي حال كانت الوصلات ذات كفاءة وجودة عالية.

وبيّن أن هناك فنيين قاموا بالتعديل على بطاريات شحن السيارات الكهربائية وفي حال كانت الصيانة غير صحيحة فإنها قد تؤدي لحدوث أعطال.

ولفت أبو رداد إلى وجود مخاوف لدى محطات الشحن العامة من حدوث أعطال في نقاط الشحن التي لديهم في حال كانت التوصيلات المستخدمة ذات مواصفات ليست بالعالية.

 

يشار إلى أن سعر الوصلات الـAC يتراوح بين 90-120 دينار، أما سعر وصلات الـDC يتراوح بين 300-400 دينارا.


وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قررت منع استخدام محولات (adaptors) شحن السيارات الكهربائية في محطات الشحن المنتشرة بالمملكة.

 




 

 


 

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