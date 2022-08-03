الكابتن الخشمان يترأس الاجتماع الأسبوعي لحزب الاتحاد

الوكيل الإخباري - ترأس الكابتن محمد الخشمان، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لحزب الاتحاد.

اضافة اعلان

وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الصعيد المحلي من رفع أسعار الوقود وارتفاع نسب البطالة وانعكاسه سلبا على حياة المواطن وضرورة إيجاد برامج اقتصادية من خلال الأحزاب تعالج هذه الأزمات.

وأكد الخشمان أن حزب الاتحاد وبعد استكمال تصويب وضعه وعقد مؤتمره العام سوف يكون جاهزا بالبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لطرحها أمام المواطن.

وقال الخشمان إنه رغم كل شيء نحن مستمرون في طريقنا الذي نؤمن به ولا زلنا كما نحن على العهد معكم جميعا نسير إلى بر الأمان وبطريق كله أشواك ولكن بالعزم والتصميم والإرادة سيكون الأردن الجديد قويا بعون الله خاليا من الفساد الأخلاقي والإداري.

وتابع تشرفت بوجودي معكم وانضمام نخبة جديدة من المفكرين والمثقفين والقيادين إلى مسيرة الحزب الذي يجمعنا جميعا منذ 12 سنة ليكون المظلة الأردنيه الوطنية لأبناء الوطن وسلامتهم مؤكدين أن شعار الحزب كما كان منذ تأسيسه الأول في العام 1971 بجهود الأردنيين الوصفيون القدماء والجدد وتم تجديده في العام 2011 بنفس المبادئ والقيم وبشعار نعتز به جميعا وهو الله - الوطن - الملك - حياكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم.