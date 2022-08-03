الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حظر النشر في قضية مريضة مستشفى الزرقاء الحكومي

الخارجية الأميركية تحذر مسافريها من خطر التعرض للعنف بعد مقتل الظواهري

أوبك+ تتفق على زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا

مجلس محافظة البلقاء يقر موازنة العام المقبل بـ 9.45 مليون دينار

التربية: تعديلات على امتحان التوجيهي والمُعدل لن يُحدد التخصص

اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

عويس عن مقتل الطالبة إيمان إرشيد : حادثة أولى من نوعها في الجامعات الأردنية

فتح باب التقديم لمنح تشيفننغ الدراسية التي تمولها الحكومة البريطانية

لأول مرَّة في الأردن .. العمل بالزراعة عقوبة بدلية عن الحبس 3 سنوات لمدان بجناية

المياه: معان أول من سيستفيد من مشروع الناقل الوطني

الأربعاء، 03-08-2022 02:21 م

الكابتن الخشمان يترأس الاجتماع الأسبوعي لحزب الاتحاد

297482564_152264150804987_7643104413841473163_n


الوكيل الإخباري - ترأس الكابتن محمد الخشمان، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لحزب الاتحاد.

اضافة اعلان

 

وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الصعيد المحلي من رفع أسعار الوقود وارتفاع نسب البطالة وانعكاسه سلبا على حياة المواطن وضرورة إيجاد برامج اقتصادية من خلال الأحزاب تعالج هذه الأزمات.

 

وأكد الخشمان أن حزب الاتحاد وبعد استكمال تصويب وضعه وعقد مؤتمره العام سوف يكون جاهزا بالبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لطرحها أمام المواطن.

 

وقال الخشمان إنه رغم كل شيء نحن مستمرون في طريقنا الذي نؤمن به ولا زلنا كما نحن على العهد معكم جميعا نسير إلى بر الأمان وبطريق كله أشواك ولكن بالعزم والتصميم والإرادة سيكون الأردن الجديد قويا بعون الله خاليا من الفساد الأخلاقي والإداري.

 

وتابع تشرفت بوجودي معكم وانضمام نخبة جديدة من المفكرين والمثقفين والقيادين إلى مسيرة الحزب الذي يجمعنا جميعا منذ 12 سنة ليكون المظلة الأردنيه الوطنية لأبناء الوطن وسلامتهم مؤكدين أن شعار الحزب كما كان منذ تأسيسه الأول في العام 1971 بجهود الأردنيين الوصفيون القدماء والجدد وتم تجديده في العام 2011 بنفس المبادئ والقيم وبشعار نعتز به جميعا وهو الله - الوطن - الملك - حياكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ييييي

حظر النشر في قضية مريضة مستشفى الزرقاء الحكومي

1659531026062

السفير المكسيكي يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأردن

0L5A0995

إتلاف 144 طن مواد غذائية مستوردة مخالفة

amman-4717022_640

مجلس محافظة البلقاء يقر موازنة العام المقبل بـ 9.45 مليون دينار

7202226145718602669756

التربية: تعديلات على امتحان التوجيهي والمُعدل لن يُحدد التخصص

_125609561_fv76au7x0aar-ng

عويس عن مقتل الطالبة إيمان إرشيد : حادثة أولى من نوعها في الجامعات الأردنية

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة بصدد إطلاق البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي

0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

GSCTYAWCOY_866994_highres

الكويت تطلب ممرضين أردنيين - تفاصيل

bWqYqJkNcRQFikadlYNJrJKC1yG7GFAi3qlK9LYD

إطلاق فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية اليوم

61d72188c0d6a (2)

مركز الأزمات يدعو المواطنين والمقيمين إلى إجراء فحص كورونا

3202225181759895017594

ضبط حدث يقود ونش كبير على الطريق الصحراوي