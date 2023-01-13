كيف كان شكل أول دينار طرح للتداول في الأردن؟ - صور

الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني مؤخرا عن طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني في التداول بنفس فئات الإصدار الحالي (50 دينارا، 20 دينارا، 10 دنانير، 5 دنانير وفئة الدينار)، استنادا لنظام اصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2022/10/2.

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وبالفعل بدأ المواطنين بتداول فئة الدينار من الإصدار الجديد في السوق المحلية، لكن هل تعرفون كيف كان شكل أول دينار أردني طرح للتداول في المملكة الأردنية الهاشمية؟

وتضمن وجه الدينار آنذاك صورة المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول، فيما تضمن ظهر الدينار ساحة الأعمدة في مدينة جرش الأثرية.

وتاليا الصور:





