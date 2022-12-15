المواصفات والمقاييس تكرم الشركات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية

الوكيل الإخباري - أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، المهندسة عبير الزّهير، حرص المؤسسة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لخلق بيئة أعمال واستثمار منافسة، تلبي وتتجاوز احتياجات المشغلين الاقتصاديين، عبر تطبيق برامج وأنشطة تدعم وتعزز سمعة وتنافسية المنتجات الوطنية، ومن بينها خدمة منح شعار علامة الجودة الأردنية للمنتجات.

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وأضافت الزّهير، خلال رعايتها اليوم الخميس، حفل تكريم الشّركات الحاصلة على علامة الجودة الأردنيّة الذي عقد في مبنى المؤسسة، "إننا في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، نتّخذ خطوات عملية وفاعلة ضمن هذا الإطار، وذلك التزاماً من المؤسسة بتنفيذ رسالتها بتعزيز الثقة بجودة المنتجات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطنيّ وفقاً لأفضل الممارسات، ومن خلال ذراع فني لها هي مديرية شهادات المطابقة".



وبيّنت أهمية الحصول على علامة الجودة الأردنية كخدمة حكوميّة مقدّمة للقطاع الصناعيّ تهدف لرفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يتيح الفرصة للشركات المصنّعة مواكبة المتغيرات في الصناعات بشكل دائم، كما يتيح لها بناء سمعة عالية تستطيع من خلالها تسويق منتجاتها بصفتها منتجات عالية الجودة تتجاوز في مواصفاتها الاشتراطات الفنية إلزاميّة التطبيق.



وشدّدت على سعي المؤسسة نحو مواءمة أنشطتها وعملياتها مع أفضل الممارسات العالمية، وحرصها على رفع قيمة الخدمات المقدمة بما يحقق تطلّعات متلقي الخدمة، ويسهم بتذليل العقبات والصعوبات أمامهم، عبر الارتقاء بخدمة علامة الجودة الأردنية، والتحسين والتطوير المستمر على إجراءات تقديمها، وذلك من خلال مواءمة جميع إجراءات منح العلامة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17065 ، مدعوماً بحصول المديريّة أيضاً على الاعتماد من هيئة الاعتماد الألمانية (DAKKS) ومركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC) والاعتماد من نظام الاعتماد الأردني (JAS).



يشار إلى أن عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة الأردنيّة بلغ 49 شركة، منها 3 شركات مقرّها السعوّدية وواحدة في إيطاليا، فيما بلغ عدد المنتجات الحاصلة على العلامة 119 منتجاً، ويحظى المنتج الحاصل على علامة الجودة الأردنية بمزايا عديدة، حيث توصي المؤسسة القطاعات الحكومية والخاصة باقتناء المنتجات الحاصلة على العلامة، كما تمنح العلامة تسهيلاً لانسيابية خروج المواد الأولية التي تستوردها المنشآت الحاصلة على العلامة من المراكز الجمركية، وتشكل مرشداً للمستوردين والمستثمرين إلى السلع ذات الجودة العالية، بما يرفع التنافسيّة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وتمنح علامة الجودة بناء على طلب المصنع أو صاحب المنتج لمدة 3 سنوات بعد تحقيقه لمتطلبات الجودة اللازمة ويتم التحقق من استمرارية المطابقة خلال زيارات دورية تجريها مديرية شهادات المطابقة وقسم علامة الجودة الأردنية مرة واحدة على الأقل كل عام أو كلما اقتضت الحاجة للمتابعة.