لا رحلات طيران منتظمة بين الأردن وأوكرانيا

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، إن شركات الطيران الأردنية يُمكنها طلب تشغيل رحلات استثنائية بين عمّان وكييف، وسط تصاعد التوتر مع حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا.



وأوضح مستو في تصريح لتلفزيون المملكة أنه "لا توجد رحلات منتظمة بين الأردن وأوكرانيا من خلال شركات طيران أردنية، إلا أنه هناك شركة طيران أوكرانية تقوم بمثل هذه الرحلات بين كييف وعمان" وبشكل أسبوعي.



ويُمكن لأي شركة طيران أردنية أن تطلب تشغيل رحلة عارضة (تشارتر) من عمان إلى كييف، وفق مستو الذي أوضح أن المقصود بالرحلة العارضة بأنها التي تأتي "حسب الطلب أو بشكل استثنائي" .

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