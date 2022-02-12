الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 06:53 م

لا رحلات طيران منتظمة بين الأردن وأوكرانيا

120222014411319537011


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، إن شركات الطيران الأردنية يُمكنها طلب تشغيل رحلات استثنائية بين عمّان وكييف، وسط تصاعد التوتر مع حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا.

وأوضح مستو في تصريح لتلفزيون المملكة أنه "لا توجد رحلات منتظمة بين الأردن وأوكرانيا من خلال شركات طيران أردنية، إلا أنه هناك شركة طيران أوكرانية تقوم بمثل هذه الرحلات بين كييف وعمان" وبشكل أسبوعي.

ويُمكن لأي شركة طيران أردنية أن تطلب تشغيل رحلة عارضة (تشارتر) من عمان إلى كييف، وفق مستو الذي أوضح أن المقصود بالرحلة العارضة بأنها التي تأتي "حسب الطلب أو بشكل استثنائي"  . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

ff

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

fff

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

main_image620803d608e9c

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

6208038aa46ff

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

ققققصصص-copy-e1633026562203 (1)

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

أخبار متعلقة
البنك المركزي (7)

المركزي يُحذر: شركات نصب تدعي منح قروض للمواطنين

61f7e035768e5

الطاقة النيابية توصي بتحويل "انقطاع الكهرباء" للقضاء.. والمحاسبة ستكون على 3 مراحل

1202227145113535817937

أكثر من نصف إصابات كورونا السبت في عمّان

fc03a848-ecfc-4d50-9de7-c24a727a8955

تعرّف على سماكات الثلوج وكميات الامطار في المملكة - أسماء وارقام

0bdc1354-d578-4962-9348-f59d963e11c2-5

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

a6fc1bf1-e6ff-4d6f-99d1-cbe3e75ff61e

شوارع عمان شبه فارغة مع عودة الموظفين الى منازلهم