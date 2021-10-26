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الثلاثاء، 26-10-2021 11:41 ص

لجنة الأوبئة : لا تفكير بإعطاء الجرعة الثالثة للجميع

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الوكيل الاخباري- أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن الارتفاع البسيط في الحالة الوبائية لجائحة كورونا خلال أربعة أسابيع الماضية انعكست نتيجة الانفتاح الشامل لمختلف المنشآت، معرباً عن أمله إلى دخول شتاء آمن مع بقاء الأرقام الوبائية متواضعة وقابلة للسيطرة عليها.

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وقال حجاوي إن أعداد وفيات كورونا ثابتة على مدار أكثر من 25 أسبوع، وهو ما انعكس على الخدمة المقدمة للأفراد داخل المستشفيات المحتاجين للعناية وأغلبهم من غير المطعمين للقاحات كورونا.

وأشار إلى أن المستشفيات على اهبة الاستعداد وجاهزة لاستقبال الحالات المصابة، فرغم ارتفاع الأرقام الوبائية قليلاً إلا أننا ما زلنا تحت السيطرة.

وحول شمول مختلف الفئات العمرية لتلقي الجرعة "المعززة" الثالثة، بيّن حجاوي أنه لم يتم التفكير في شمول الفئات العمرية المختلفة لتلقي الجرعة الثالثة، وإنما تأتي الأولوية لفئة كبار السن، أو ممن يعانون من أمراض مزمنة وأمراض تساهم في نقص المناعة الجسدية، وأن يكونوا قد مضى لأخذهم الجرعة الثانية من المطعوم مدة 6 شهور قبل أخذ الجرعة "المعززة" لضمان أن تكون مناعتهم في أعلى ما يمكن.

وشدد حجاوي إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتلقى لقاح كورونا للبقاء في حالة الاستقرار للوضع الوبائي داخل المملكة.

 

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