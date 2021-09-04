لجنة الاوبئة : الجرعة المعززة هدفها رفع المناعة ضد كورونا

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن هناك أمراض تؤدي لنقص المناعة، وهناك أشخاص يحتاجون لجرعة معززة من لقاح كورونا، من نفس نوع اللقاح، لمحاولة زيادة مناعة الشخص.



وأضاف في تصريحات لقناة المملكة السبت، أن هناك أمراض كالسرطان، ومن قام بزراعة خلايا جذعية أو أعضاء، ومن يقوم بغسيل الكلى، ومن يتناول أدوية تخفض المناعة، وبعض المتلازمات التي تصيب بعض أجزاء الجسم كداون، يحتاجون لأخذ الجرعة المعززة، وذلك حتى لا يتأثروا بالاصابة في فيروس كورونا.



وبين أن الجرعة المعززة ستساعد على ابقاء مناعة الأشخاص بأعلى ما يمكن.



ولفت إلى ضرورة العمل لمنع حدوث أي موجة شديدة من فيروس كورونا، وكافة القرارات المتخذة أقرب للدلائل العلمية المعمول بها.

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