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الجمعة، 26-03-2021 09:37 م

لجنة الاوبئة : الحظر الجزئي وحظر الجمعة لن يقلل عدد الاصابات

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الوكيل الاخباري - شدد عضو لجنة الأوبئة الوزير الأسبق عزمي محافظة على أن ما هو مطبق في الأردن حالياً قريب من الحظر الشامل المطبق في دول العالم، فالاغلاق من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحاً وهناك العديد من المرافق مغلقة، وعملياً مجموع الاجراءات تعادل الحظر الشامل في أوروبا، ويصعب تطبيق أكثر مما هو مطبق حالياً.
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ولفت إلى أن لجنة الأوبئة هي من أوصت بتطبيق حظر التجول الشامل يوم الجمعة، مؤكداً أن لجنة الأوبئة لم توص بتطبيق الحظر الشامل بل استبعدته، وهي تصدر توصيات والقرار النهائي بيد الحكومة.

وأكد أن الحظر الجزئي وحظر الجمعة لن يقلل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.


 




 

 


 

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