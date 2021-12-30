لجنة الاوبئة تكشف سبب عدم دخول إصابات اوميكرون للمستشفيات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي ان سبب عدم دخول إصابات اوميكرون للمستشفيات في الاردن لأن عددها قليل .



وأضاف حجاوي لموقع الوكيل الاخباري إن الأدلة المتوفرة لدينا لغاية الآن تكشف أن الأوميكرون أخف خطورة من الدلتا وأكثر انتشاراً بحاولي ثلاث إلى أربع مرات .



وفي وقت سابق أكد وزير الصحة فراس الهواري، الخميس، إن نسبة الدخول للمستشفيات جراء الإصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا بلغت "صفرا" على الرغم من رصد 8 إصابات جديدة بالمتحور.

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