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الخميس، 30-12-2021 06:42 م

لجنة الاوبئة تكشف سبب عدم دخول إصابات اوميكرون للمستشفيات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي ان سبب عدم دخول إصابات اوميكرون للمستشفيات في الاردن لأن عددها قليل .

وأضاف حجاوي لموقع الوكيل الاخباري إن الأدلة المتوفرة لدينا لغاية الآن تكشف أن الأوميكرون أخف خطورة من الدلتا وأكثر انتشاراً بحاولي ثلاث إلى أربع مرات .

وفي وقت سابق أكد وزير الصحة فراس الهواري، الخميس، إن نسبة الدخول للمستشفيات جراء الإصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا بلغت "صفرا" على الرغم من رصد 8 إصابات جديدة بالمتحور.

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