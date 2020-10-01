لجنة الاوبئة : عدد الاصابات بكورونا سيتضاعف

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إن العدد المسجل للإصابات سيتضاعف خلال فترة 7- 10 أيّام.وأضاف عبيدات في حديثه للتلفزيون الأردني، مساء الخميس، أنّ "المملكة اتبعت استراتيجية جيدة وحافظت على الأعداد أكثر من 5 أشهر، والإجراءات التي تم اتخاذها كانت في محلها."ولفت عبيدات: "نحن نعيش في هذا العالم والوباء منتشر في كل مكان ولسنا استثناء، وحين سنح لهذا الفيروس الانتشار تمكن من ذلك".وبيّن "يجب أن نوضح مسؤوليتنا؛ الاغلاقات قد يكون لها تأثير إيجابي، لكن الأهم من ذلك هو التزامنا بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي"، مشيراً إلى أنّ الكمامة هي الأقل كلفة والأكثر نجاعة حتى من إجراءات قد تكون مكلفة.وأضاف "لم يعد لدينا الوقت الكثير، وليس هنالك ما يمكن "الارتكان" عليه أكثر من الكمامة والتباعد والابتعاد عن الازدحامات."وأكد لم يعد سرا ولا مخفيا لأي متابع يستطيع أن يقول بإننا ننتظر أعداد أكبر من المصابين وهذه الأعداد لا تحتاج لمدة بعيدة.