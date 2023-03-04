لجنة السياحة والآثار النيابية تزور مطار الملك حسين ومركز زوار وادي رم

الوكيل الإخباري- زارت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية برئاسة النائب عبيد ياسين شركة العقبة للمطارات المشغل لمطار الملك الحسين الدولي بالعقبة ومركز زوار وادي رم السياحي.

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واطلعت اللجنة على سلسلة الإجراءات الخدمية والعملياتية والمشاريع التطويرية للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز للزوار والتي يوفرها المطار ليواكب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا إدارة المطارات عالميا، والوقوف على التطلعات المستقبلية وأبرز التحديات التي تواجه المطار باعتباره احد ركائز البيئة الجاذبة للاستثمار وبوابة لوجستية يطل منها الوطن على العالم.



وأكد ياسين أهمية الوقوف على أبرز التحديات القطاعية ومدى مساهمة كل قطاع في تعزيز منظومة بيئة الأعمال في المنطقة، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات السياحة والخدمات العامة، ضمن الدور المناط باللجنة النيابية في الإطار الرقابي.



وشدد ياسين على أن سهولة الوصول إلى مواقع الاستثمار والمناطق السياحية يعتبر أحد أهم عناصر النجاح، ولذلك فإن القيمة المضافة لمطار الملك الحسين تعتبر بالغة الأهمية، الأمر الذي يتطلب دعم مسيرة هذا المطار للنهوض بالقطاع السياحي والخدماتي والنقل الجوي للركاب والشحن لاسيما وان المطار يشهد حركة نشطة في استقبال الطيران منخفض التكاليف.



ولفت إلى حرص السلطة وذراعها التطويري شركة تطوير العقبة المالك لأصول المطار، على تعزيز قدرات المطار كواحد من أذرعها اللوجستية الرئيسية والأساسية بصفته ابرز مكونات منظومة النقل متعددة الوسائط لتحقيق أهداف استراتيجيتها لعام 2025، مشيراً إلى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله.



وقدم مدير العلاقات العامة في المطار عمر الصمادي ومدير دائرة خدمات المطار في الملكية الأردنية أسامه الخزاعلة، إيجازاً عن الآلية المتبعة لاستقبال المسافرين، خلال جولة في مرافق المطار.



وأشار إلى أن المطار يعمل وفق رؤية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستراتيجيتها الرامية إلى تعظيم دور المطار في دعم شركات ومكاتب السياحة والخطط الحكومية ذات العلاقة بزيادة نمو الحركة السياحية باتجاه المملكة ككل ومنطقة المثلث السياحي الذهبي بشكل خاص، مما ينعكس على العقبة لتصبح مقصدا سياحيا على مستوى دولي خاصة وأن المطار يتعامل وفقا لسياسة الأجواء المفتوحة مع ست شركات طيران عالمية تربط العقبة مع 22 عاصمة ومدينة في أوروبا، واستقبل نحو 228 ألف مسافر بين قادم ومغادر خلال عام 2022.



من جانبهم، أشاد النواب: دينا البشير، ماجد الرواشدة، محمد الخلايلة، جعفر الربابعة، محمود الفرجات، اسامة القوابعة، زينب البدول، فليحة السبيتان، وعائشة الحسنات، بمصفوفة العمل ومستوى التنسيق بين جميع الأجهزة ومقدمي الخدمات العاملين في المطار، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة والتسهيلات رغم محدودية المساحة بالمطار الذي يخدم حركة النقل الداخلية بين عمان والعقبة وخدمة النقل الخارجي مع نحو 22 وجهة عالمية على مدار الأسبوع لنقل الركاب والسياح.