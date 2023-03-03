لجنة السياحة والآثار والخدمات النيابية تزور مدينة العقبة

الوكيل الاخباري- أكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية عبيد ياسين، أهمية النهوض بالقطاع السياحي والخدماتي في محافظة العقبة وضرورة تشجيع الاستثمار وإيجاد بنية تحتية لذلك من خلال التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية لتعزيز النشاط السياحي والاستثماري والتجاري في مدينة العقبة.

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وأضاف ياسين خلال لقاء حواري أمس الخميس، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، وعدد من المعنيين والمستثمرين في القطاع السياحي والنقل والاقتصاد الرقمي، أن مشروع العقبة الخاصة رؤية ملكية تحققت باهتمام وتوجيهات ملكية، لافتا إلى أن اللجنة استمعت إلى ملاحظات القطاعات المختلفة وستتم دراستها جميعها مع أصحاب القرار في السلطة التنفيذية.



وأكد ياسين، أهمية تعزيز مبدأ التشاركية لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه أبناء العقبة والقطاعات الصناعية فيها وتشجيع الاستثمار في المثلث الذهبي "مدينة العقبة ، وادي رم ، البترا" نظرا للجمالية والمميزات التي تتمتع بها تلك المناطق.



وطالب بضرورة تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الفنادق، كذلك على الكلف التشغيلية وأهمها فاتورة الطاقة لينعكس ذلك على قطاع الفنادق من خلال تخفيض أسعار الغرف الفندقية وبالتالي زيادة الحركة السياحية في مدينة العقبة السياحية.



ودعا ياسين، وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى الإسراع بإنجاز أعمال الصيانة اللازمة للطريق الملوكي في البترا، والطريق الخلفي لمدينة العقبة، وذلك لتسهيل النقل التجاري بين موانئ العقبة ومدن المملكة الأخرى.