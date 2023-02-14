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الثلاثاء، 14-02-2023 05:47 م

وزيرة الاستثمار تحاضر في كلية الدفاع الوطني

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الوكيل الاخباري - ألقت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية محاضرة للدارسين في دورة الدفاع 20، بعنوان: "سياسات تشجيع الاستثمار"، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

واستعرضت السقاف واقع بيئة الاستثمار في الأردن والمزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المملكة، وجعلت منه مناخاً جاذباً لرجال المال والأعمال، من خلال تحليل شامل لجميع الأبعاد التشريعية والمؤسسية والإجرائية، مبينةً الفرص الممكنة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن لتحسين بيئة الأعمال فيه، والتي تسهم في استقطاب مزيد من المشاريع الاقتصادية.

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