تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

الوكيل الاخباري - شاركت هيئة تنشيط السياحة، في معرض ميلانو الدولي السياحي المقام في إيطاليا خلال الفترة من 12- 14 الشهر الحالي، بمشاركة 31 مشاركا اضافة إلى ممثلين من السفارة الأردنية في إيطاليا، والملكية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، أكد مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أهمية مشاركة الأردن في المعرض، مبينا أهمية السوق الإيطالي الذي يعتبر أحد أهم الأسواق الرافدة لقطاع السياحة الأردني بالأخص بعد زيادة أعداد الرحلات المسيرة من إيطاليا إلى الأردن.

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