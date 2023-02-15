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الأربعاء، 15-02-2023 03:25 م

الأمن: القبض على 17 مطلوباً ومروجاً للمخدرات بمداهمات أمنية مختلفة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا عدداً من الحملات الأمنية على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات في العقبة والبادية الشمالية والوسطى .

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وأكّد أنّه في محافظة العقبة أُلقي القبض خلال الحملة الأمنية على 4 أشخاص من مروجي وتجار المخدرات ضُبط بحوزة أحدهم كفان من الحشيش وسلاح ناري ، فيما ضبط بمنزل مروجين آخرين 1000 حبة مخدرة وسلاح ناري وبعد إلقاء القبض على المروج الرابع ضُبط بحوزته 2000 حبة مخدرة وكمية من الحشيش المخدرة.


كما ونُفذت في عدد من مناطق البادية الشمالية حملات أمنية مشتركة ضبط خلالها 6 أشخاص، منهم مطلوبون ومروجون وتجار للمخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المُعدة للبيع .


وتباع الناطق الإعلامي أنّه وضمن اختصاص البادية الوسطى جرت مداهمة مواقع عدد من مروجي وتجار المخدرات، وأُلقي القبض على 7 أشخاص من المطلوبين بقضايا مخدرات ومروجين وضُبط بحوزة أحدهم كميات من مادتي الكوكايين والكريستال المخدرة.




 




 

 


 

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