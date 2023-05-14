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الأحد، 14-05-2023 03:44 م

لجنة حكومية لنقل الكلاب الضالة خارج الأحياء السكنية

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الإدارة المحلية، إنه تم الإيعاز للبلديات كافة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لنقل الكلاب الضالة خارج الأحياء السكنية حفاظا على أرواح المواطنين.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، أن لجنة بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الداخلية مازن الفراية وأمين عمّان الكبرى يوسف الشواربة، شكلت لوضع خطة عملية لمعالجة هذه القضية.

وكان كريشان قد أعلن عن إقامة مأوى للكلاب الضالة بـ "الشراكة بين كل 3 أو 4 بلديات في المناطق كافة".

وبلغت الحالات التي تعرضت للعقر خلال العام الماضي 5138 حالة، وفق مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات، الذي بين أن المصل للأشخاص الذين تعرضوا للعقر متوافر في الوزارة، كما أن مطعوم داء السعار Anti rabies vaccine متوفر أيضا.

 




 

 


 

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