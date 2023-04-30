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الأحد، 30-04-2023 10:05 ص

تكريم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن غدا

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الوكيل الإخباري- يرعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الساعة (11) من صباح يوم غد الإثنين (الموافق 1 أيار 2023) في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي في عمّان  تكريم عمّال الوطن من مختلف بلديات المملكة؛ الذين فازوا بجائزة (أفضل عامل وطن) التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز.

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وسيحضر حفل التكريم الذي يقام بمناسبة احتفالات المملكة بيوم العمّال العالمي الذي يصادف غداً؛ رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ورؤساء النقابات المهنية، والمدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز الدكتور إبراهيم الروابدة وعدد من رؤساء البلديات وكبار المسؤولين بوزارة الإدارة المحلية.

 




 

 


 

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