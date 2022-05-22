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الأحد، 22-05-2022 04:13 م

للأسبوع الثالث على التوالي.. لا وفيات بكورونا في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الأسبوع الوبائي رقم 20 للعام الحالي 2022، والممتد من 14 إلى 20 أيار الحالي، سجل 309 إصابات بفيروس كورونا، مقارنة مع 305 إصابات للأسبوع الوبائي 19، بارتفاع 1 بالمئة.

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وأضاف البلبيسي، اليوم الأحد، أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.


ولفت إلى إجراء 17789 فحص "بي سي آر"، خلال الأسبوع، مقارنة مع 20329 فحصا خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة انخفاض 12 بالمئة.


وأوضح أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 12 حالة، مقارنة مع 8 خلال الأسبوع رقم 19، وبنسبة ارتفاع حوالي 50 بالمئة.


وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 1.7 بالمئة، مقارنة مع 1.5 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 19، وبارتفاع حوالي 13 بالمئة.


وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة 238 حالة، مقارنة مع 227 حالة خلال الأسبوع رقم 19، وبارتفاع حوالي 5 بالمئة. وحول ملف التطعيم، بين أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 20 للجرعة الأولى 8155، مقارنة مع 9430 للأسبوع الذي سبقه، وللجرعة الثانية 7358 مقارنة مع 8271، وللجرعة الثالثة 3235 مقارنة مع 3660، حيث بلغ المجموع 18748، مقارنة مع 21361 خلال الأسبوع رقم 19، وبنسبة انخفاض حوالي 12 بالمئة عن الاسبوع الماضي.


وبلغ المجموع الكلي لمتلقي الجرعة الأولى 4779108، وبنسبة 75 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، وللجرعة الثانية 4498062 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، وللجرعة الثالثة 656415.

 

وعن التطعيم في الفئة العمرية 12 - 17 سنة، بين أن متلقي الجرعة الأولى 231982، وبنسبة 25 بالمئة، والجرعة الثانية 188852، وبنسبة 20 بالمئة، وللفئة العمرية 5 - 11 سنة تلقى الجرعة الأولى 222 طفلا، والجرعة الثانية 161 طفلا.

 




 

 


 

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