البلبيسي: لا وفيات وتسجيل 305 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الأسبوع الوبائي رقم 19 لعام 2022 والممتد بين 7 - 15 أيار الحالي سجل 305 إصابات بفيروس كورونا، مقارنة مع 84 إصابة للأسبوع الوبائي 18 بارتفاع 72 بالمئة.

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وأضاف البلبيسي، اليوم الأحد حول الإحصائيات الاسبوعية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، أن الأسبوع رقم 19 لم يسجل اي حالة وفاة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.



ولفت إلى ان عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم اجراؤها خلال الأسبوع 19 بلغت 20329 فحصا، مقارنة مع 7787 فحصا خلال الاسبوع الماضي وبنسبة ارتفاع 62 بالمئة، موضحا أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات بلغ 8 مقارنة مع 9 حالات خلال الأسبوع رقم 18، وبنسبة انخفاض حوالي 11 بالمئة.



وبلغت نسبة الفحوصات الايجابية 1.5 بالمئة مقارنة مع 1.1 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 18، بارتفاع حوالي 36 بالمئة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 227 حالة مقارنة مع 54 حالة خلال الأسبوع رقم 18، وبارتفاع اكثر من اربعة اضعاف الاسبوع الماضي.

وبخصوص ملف التطعيم بين البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 19 بلغت 9430 للجرعة الاولى مقارنة مع 779 للأسبوع الذي سبقه، وللجرعة الثانية 8271 مقارنة مع 724، وللجرعة الثالثة 3660 مقارنة مع 379.



وبلغ مجموع الجرعات خلال الاسبوع رقم 19 نحو 21361 مقارنة مع 1865 خلال الأسبوع رقم 18 وبارتفاع اكثر من عشرة اضعاف الاسبوع الماضي، فيما وصل المجموع الكلي للجرعة الاولى 4770339 وبنسبة حوالى 75 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والجرعة الثانية 4490704 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة، والجرعة الثالثة 653180 جرعة.



وبخصوص التطعيم للفئة العمرية 12-17 سنة، قال البلبيسي، إن 229362 شخصا تلقوا جرعة اولى وبنسبة 25 بالمئة، وفي الجرعة الثانية 186688 ونسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة (جرعة أولى) فقد بلغ 208، وجرعة ثانية 157، مشيرا إلى انه لم يتم تطعيم اي طفل جديد في الفئات العمرية 5-11 و 12-17 خلال الاسبوع رقم 19.