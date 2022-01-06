لماذا لا تخفف شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة في الأردن؟

الوكيل الإخباري - كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ، بأن الفائض التأميني في صندوق الأمومة يبلغ (209) ملايين دينار، بعد أن حصلت 59 ألف سيدة على 87 مليون دينار بدلات إجازة أمومة.

اضافة اعلان



وتساءل الصبيحي، في منشور له عبر فيسبوك، اليوم الخميس، عن سبب عدم تخفيف شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة في ظل فوائض صندوق الأمومة؟



وبيّن أنه بلغ العدد التراكمي للمؤمّن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة منذ أن تم تطبيق تأمين الأمومة بتاريخ 1 / 9 / 2011 وحتى نهاية عام 2021 حوالي (59) ألف سيدة، وبلغ عدد حالات الصرف (80) ألف حالة، (أي 80 ألف بدل إجازة أمومة حيث استفادت بعض المؤمّن عليهن لأكثر من مرة ( لأكثر من حالة إنجاب) ووصل المبلغ الإجمالي لمجموع ما تم صرفه من بدلات إجازة أمومة لهؤلاء السيدات إلى (87) مليون دينار ويشكّل هذا المبلغ ما نسبته (30%) من الإيرادات التراكمية لتأمين الأمومة من الاشتراكات البالغة حوالي (296) مليون دينار منذ بدء تطبيق التأمين وحتى نهاية عام 2021.



وأشار الصبيحي إلى أنه بالتالي هناك فائض تأميني تراكمي في صندوق تأمين الأمومة بمقدار (209) ملايين دينار بالإضافة إلى عوائد استثمار هذا الفائض.



ودعا إلى تخفيف شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة، مما يوسع من دائرة المستفيدات، ويعزز مستوى حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً.





اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة