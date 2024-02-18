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الأحد، 18-02-2024 11:17 ص

لمنع وقوع حوادث الحريق والاختناق .. الدفاع المدني يحذر مجدداً

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الوكيل الإخباري - جدّدت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها للمواطنين حول الاستخدام الآمن للمدافئ خلال الشتاء، وطرق منع وقوع حوادث الحريق أو الاختناق. 

وبيّنت المديرية في تحذيراتها التي نشرتها عبر "فيسبوك" أنه يجب عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، وعدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة، وعدم وضع المدفأة بالقرب من الستائر والاثاث والاماكن الضيقة. 

وشددت المديرية على عدم استخدام المدفأة لأغراض الطهي أو تسخين المياه، وعدم تجفيف الملابس بالقرب من المدفأة، مع الحفاظ على التهوية المناسبة للغرفة بين الحين والآخر. 

وقالت إنه يجب عدم وضع المدفأة داخل الحمام أثناء الاستحمام، وضرورة تفقد الخرطوم الواصل ما بين الاسطوانة و مدفأة الغاز، والتأكد من عدم وجود تشققات فيه، واستبدال مانعة التسريب ( الجلدة ) عند تغيير الاسطوانة. 

وأضافت المديرية أنه لا بد من تفقد توصيلات الكهرباء للمدفأة، والتأكد من خلوها من أي تلف، ومراقب الأطفال وعدم السماح لهم باللعب بالقرب من المدفأة.

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