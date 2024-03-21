الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يشارك باجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة

عاجل الملك يؤكد ضرورة التصدي للانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس

انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية اليوم

صحف عالمية: تزايد الأدلة على ارتكاب إسرائيل جريمة حرب بغزة

هل يشمل العفو العام الجديد الأشخاص الذين استفادوا منه عام 2019؟

أكثر من نصف سكان غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام

زراعة اربد: معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز نسبة 100 بالمئة

الخارجية الأميركية: بلينكن جدد رفض بلاده التهجير القسري من غزة

مصر تصدر قرارا بحظر زراعة صنف من المحاصيل الاستراتيجية

السفارة الإسرائيلية بهولندا تتعرض لهجوم بـ"جسم مشتعل"

الخميس، 21-03-2024 08:40 م

مأدبا: إفطار رمضاني للأطفال ومتطوعي هيئة شباب كلنا الأردن

1711042582314


الوكيل الإخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مأدبا اليوم في مقر الهيئة إفطاراً رمضانياً للأطفال ومتطوعي الهيئة.

اضافة اعلان


وتضمن حفل الإفطار العديد من الفقرات الفنية والترفيهية المنوعة، منها المسابقات، وتوزيع الجوائز على الفائزين، وفقرات وأناشيد دينية ورمضانية.


وقال المدير العام لهيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة، إن وجود الأطفال والمتطوعين اليوم جاء ضمن مناسبة عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى معركة الكرامة، هذا الحدث التاريخي الذي يحتاج إلى ترجمة معناه الحقيقي بالسلوكيات وتعزيز مفهوم الانتماء والولاء والسعي نحو العمل والريادة.


وأشار إلى أهمية العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين ودوره في إعداد الجيل الجديد ضمن تكوينهم عبر انخراطهم في الأعمال الإنسانية والإفادة من الطاقات الشبابية وتنميتها لخدمة المجتمع.


بدوره، أكد منسق الهيئة في مأدبا الدكتور حسن الشوابكة أهمية تجسيد روح التعاون والتآخي مع الأسر وتجسيد التكافل الاجتماعي بين الناس والتركيز على المبادئ الإنسانية والتشجيع على مثل هذه المبادرات في إقامة الإفطارات الخيرية لأسر الفقراء والأيتام.


وأضاف، أن هذا الإفطار يأتي لتعزيز التواصل والتكامل والتراحم ما بين المجتمع الواحد وتعزيز شعور المتطوعين بالأطفال ومشاركتهم فرحة الإفطار وتكريم المتطوعين الذين يعملون طوال السنة على دعم الهيئة وبرامجها، مثمناً جهود الداعمين والمتطوعين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1711036522236

نقابة الصحفيين تثمن التوجيهات الملكية بإصدار عفو عام

1711038835878

الأردن يشارك باجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة

محمد-نبي-الله

حوارية في إربد بعنوان نبينا قدوتنا

65fc6b3b05cae

عاجل الملك يؤكد ضرورة التصدي للانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس

6847193a-e1c3-425b-b85c-07e76b1821fe

بلدية الشعلة تنهي تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية

GJMVXdaW4AIBG-k

نقابات تهنئ القيادة الهاشمية والجيش العربي بيوم الكرامة

أخبار متعلقة
1708761381956

السفير الكويتي: 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

1708774856849

لقاء يجمع قطاع الأدوية مع وفد اقتصادي عُماني

image

وزيرة التخطيط تبحث ووزير التنمية الكندي برنامج التعاون التنموي

new_227984_6708_soc

وزير العدل أمام العدل الدولية: الأردن يحافظ على الوضع القانوني في القدس

3b9ff668-bda9-4b94-82a0-3a37bee4f1ae

الخصاونة يضع بوغالي بصورة جهود الملك لوقف العدوان على غزة

65d5c8069d4c6

وزارة الزراعة: مشروع الحصاد المائي هو مفتاح لحل مشكلة نقص المياه في الطفيلة