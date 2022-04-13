مؤتة تتقدم في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات

اليوم الاخباري -

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حققت جامعة مؤتة تقدما في التصنيف العالمي للجامعات "كيو إس"، إذ حلت في الفئة 1000 إلى 1200 بين الجامعات في العالم.وقال رئيس الجامعة، الدكتور عرفات عوجان، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "مؤتة" حافظت على تصنيفها ضمن فئة 1000- 1200 عالمياً رغم المنافسة القوية بين الجامعات، إذ تراجع ترتيب العديد منها على هذا التصنيف العالمي، مشيرا إلى أنّ جامعة مؤتة دخلت العام الماضي لأول منذ تأسيسها فحصلت على 5 نحوم (Star QS).وبين عوجان أن جامعة مؤتة سنّت تشريعات لتعزيز بيئة البحث العلمي، فأقرّت تعليمات لمنح أعضاء هيئة التدريس حوافز للنشر العلمي ستسهم في زيادة عدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة في قواعد البيانات البحثية العالمية (Scopus)، ما سيعزز تقدمها ومكانتها العالمية في السنوات المقبلة.وعبر عوجان عن فخره واعتزازه بإنجازات الجامعة المتتالية التي تحققت بجهود جميع العاملين من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية و طلبتها المميزين وسمعتها الأكاديمية وسعيها لتعزيز موقعها بين الجامعات المحلية والعالمية.بدوره، أكد عميد البحث العلمي، الدكتور عبدالله عدينات، أن إدارة الجامعة تولي البحث العلمي اهتماماً كبيراً كونه المعيار الأساس في تعزيز المكانة العالمية للجامعة، وذلك من خلال الزيادة الكبيرة في قيمة الدعم الموجه للمشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير المختبرات البحثية، ودعم مشاركاتهم في المؤتمرات العلمية المتخصصة، وتشجيعهم على التشاركية مع نظرائهم الباحثين في الجامعات العالمية المرموقة، ولتسهيل ذلك تم إقرار تعليمات خاصة بالزيارات البحثية.وبين أن التصنيف يعتمد على 6 محاور رئيسة لقياس أداء الجامعات وتميزها عالميا وهي: سمعة الجامعة الأكاديمية، وسمعة خريجيها لدى المشغلين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة، وعدد الاستشهادات لأعضاء الهيئة الأكاديمية ومعامل التأثير العالمي، وأعضاء هيئة التدريس الأجانب، والطلبة الأجانب المسجلين في الجامعة.