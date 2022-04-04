الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

فرع طلابي مختص بالمشاريع الهندسية بالبلقاء التطبيقية يحظى بجائزة دولية

كندا تتخطى حاجز 3 ملايين و500 ألف إصابة بكورونا

وزيرة الثقافة: نسعى لشراكة ممتدة مع بلدية إربد

اربد: مهرجان ليالي رمضان يستقطب الاف المتابعين

تواصل ليالي مأدبا الرمضانية لعام 2022

مؤتة: شؤون الطلبة تنظم مبادرة بعنوان طاولة رمضان

جلسة خاصة لمجلس الأمن حول ميانمار

الصفدي يلتقي وزير الخارجية الروسي

مصرف لبنان المركزي ينفي إفلاسه

إيطاليا : لن نعارض فرض عقوبات على الغاز الروسي

الإثنين، 04-04-2022 11:23 م

مؤتة: شؤون الطلبة تنظم مبادرة بعنوان طاولة رمضان

320223123712186921481


الوكيل الاخباري - افتتحت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة اليوم الاثنين مبادرة بعنوان "طاولة رمضان" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتي نظمها فريق اتحاد سنافر مؤتة.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد الصعوب إن هذه المبادرة تأتي في إطار التأكيد على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والمحلية للوصول إلى مختلف بؤر الفقر بين طلبة الجامعة لتقديم المساعدات لهم ورسم البسمة على وجوههم خلال الشهر الفضيل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202222184942999746111

وزيرة الثقافة: نسعى لشراكة ممتدة مع بلدية إربد

e

اربد: مهرجان ليالي رمضان يستقطب الاف المتابعين

1

تواصل ليالي مأدبا الرمضانية لعام 2022

wwwww

الصفدي يلتقي وزير الخارجية الروسي

e

بلدية المفرق تمنح رخص المهن للمستأجرين دون تبرئة ذمة العقار

w

تدريب مهني المفرق يدعو الطلبة للتوجه نحو التعليم المهني

أخبار متعلقة
جامعة مؤتة

تعليق الدوام في جامعة مؤتة اليوم

320221019031803333297

إطلاق مسابقة هالت برايز العالمية في مؤتة

ae4b8dff7dc2ed714800282fb729c553

تصريح مهم للخصاونة حول تسعيرة المشتقات النفطية بعد انتهاء شهر رمضان

عرباي حلوة

الاستهلاكية العسكرية: لا رفع للأسعار أو تحديد للكميات على المواطنين

0L5A2396

الشبول يكشف طبيعة الإجراءات التخفيفية في رمضان

0L5A9533

مؤتمر صحفي حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية الإثنين