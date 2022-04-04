مؤتة: شؤون الطلبة تنظم مبادرة بعنوان طاولة رمضان

الوكيل الاخباري - افتتحت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة اليوم الاثنين مبادرة بعنوان "طاولة رمضان" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتي نظمها فريق اتحاد سنافر مؤتة.



وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد الصعوب إن هذه المبادرة تأتي في إطار التأكيد على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والمحلية للوصول إلى مختلف بؤر الفقر بين طلبة الجامعة لتقديم المساعدات لهم ورسم البسمة على وجوههم خلال الشهر الفضيل.

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