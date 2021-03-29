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الإثنين، 29-03-2021 11:41 ص

مؤسسة تنمية أموال الأيتام تؤجل أقساط المرابحات عن الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام، تأجيل دفع أقساط شهر آذار الحالي، من تمويلات "مرابحات وتأجير تمويلي"، لشهر نيسان المقبل.
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وأكد قاضي القضاة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، الاثنين، أن هذا القرار جاء "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والتخفيف على المواطنين من تبعات جائحة كورونا، فضلا عن مساهمة المؤسسة ودورها في المسؤولية المجتمعية، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف القضاة، أن "المؤسسة هي إحدى المؤسسات الوطنية والتي غايتها الرئيسية، المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها، واستثمارها بما يحقق أعلى العوائد عليها في شتى مجالات الاستثمار، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يسهم بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

 




 

 


 

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