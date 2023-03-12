ماذا تعني " مراسم صفين رماح " في زفاف الأميرة إيمان ؟

الوكيل الاخباري - أقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني اليوم على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وسط مراسم أقامتها مجموعة حرس الشرف الملكي، وتستخدم في استقبال ضيوف جلالة الملك المعظم عند زيارة المملكة.



تستخدم هذه المراسم ثلاثة أعلام بشكل مثلث في أعلى الرمح، وهي علم المملكة الأردنية الهاشمية، وعلم قيادة الحرس الملكي، وعلم مجموعة حرس الشرف، ويكون تشكيلها القياسي 20 رمحا، ويكون قابلا للزيادة أو التقليل، وحسب مكان المراسم.



يحمل هذه الرماح أفراد من وحدة المراسم الملكية، وكذلك وحدة فرسان الحرس الملكي، حيث يرتدي حملة الرماح اللباس التشريفي المكون من الزبون والشماغ والعقال، ويرتدي حملة الرماح المجند على لباس الزبون وتحته الكمر الأحمر ومسدس سمث آند وسون ملفوف بالفوطة الحمراء والشرشوبة والصفارة، كما يرتدي حملة الرماح حذاء المراسم رقم 1.



وتعتبر هذه المراسم نوعا من الترحيب بالضيوف، وتدل على تراث المملكة الأردنية الهاشمية من خلال اللباس التشريفي الذي يرتديه حملة الرماح.

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