الخميس 2025-06-05 02:02 م
 

روسيا تغلق المجلس الثقافي البريطاني وتصنّفه "منظمة غير مرغوب فيها"

جهاز الأمن الفدرالي الروسي اتهم المجلس الثقافي البريطاني بمواصلة "أعماله التخريبية عبر دول أخرى"
جهاز الأمن الفدرالي الروسي اتهم المجلس الثقافي البريطاني بمواصلة "أعماله التخريبية عبر دول أخرى"
 
الخميس، 05-06-2025 12:16 م
الوكيل الإخباري-قال مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الخميس، إنه صنّف المجلس الثقافي البريطاني منظمة غير مرغوب فيها، في حين أكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن المجلس "واصل أعماله التخريبية في روسيا عبر دول أخرى" رغم إغلاقه.اضافة اعلان


وذكر مكتب المدعي العام الروسي -في بيان- أن المجلس الثقافي البريطاني "يقدّم نفسه على أنه جهة مستقلة، لكن كل أعماله تتماشى مع أولويات حكومة بريطانيا، والمجلس مسؤول أمام البرلمان، وتموّله وزارة الخارجية في هذا البلد".

وكان المجلس، الذي يصف نفسه بأنه "منظمة بريطانيا الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية"، قال في 2018 إنه طُلب منه وقف عملياته في روسيا.

لكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي قال اليوم إنه رغم إغلاق فرع المجلس في روسيا، فإنه "واصل أعماله التخريبية عبر دول أخرى".

وأضاف جهاز الأمن الفدرالي أن "تحليل الوثائق المتاحة يُظهر أن لندن تستخدم عملاءها للتدخل في شؤون الدول الأخرى"، معتبرًا أن "بريطانيا هي المصدر الرئيسي لمعظم الأزمات العالمية".

وفي السياق، قال أيضًا إنه تم "الكشف عن أعمال استخبارية تخريبية تنفذها مؤسسة صندوق أكسفورد البريطانية في روسيا".

ولم يرد المجلس بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة في لندن.

الجزيرة
 
gnews

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