رسالة هامة من مصر لجميع مواطنيها في دول العالم

وجاء في البيان أن على المواطنين المصريين الالتزام الكامل بـ شروط الإقامة والتأشيرات وعدم تجاوز المدة المحددة، مع التحذير من تبعات المخالفات، التي قد تشمل الغرامات المالية، أو إلغاء الإقامة، أو الترحيل القسري من الدولة المضيفة.
وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها في الخارج، لكنها في الوقت ذاته تحث الجميع على احترام القوانين باعتباره أحد الثوابت الأساسية في التعامل بين الدول، وركيزة من ركائز العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.
وأشارت إلى أن هذه التوصيات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية مصالح المواطنين المصريين، والحفاظ على صورتهم الإيجابية في الخارج.
وجاء البيان عقب حادثة مثيرة للجدل، تمثلت بقيام مواطن مصري يُدعى محمد صبري سليمان (45 عامًا) بتنفيذ هجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، ما أثار اهتمام الرأي العام والسلطات الأميركية.
وكان سليمان قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في أغسطس 2022، مُصرّح له بالبقاء حتى فبراير 2023، إلا أنه تجاوز فترة الإقامة القانونية، رغم تقديمه طلب هجرة لاحقًا، ما جعله في وضع قانوني معقد.
ووفق تقارير الشرطة الأميركية، هاجم سليمان مجموعة "اركض من أجل حياتهم"، أثناء تنظيمها فعالية تطالب بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، مرددًا شعارات مثل "حرية لفلسطين"، واستخدم خلال الهجوم مواد حارقة، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عامًا، بينهم حالة حرجة.
روسيا اليوم
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