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الأربعاء، 25-01-2023 02:05 م

ماذا قال محمد راتب النابلسي عن الأردن ؟

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الوكيل الإخباري - أعاد متابعون للشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي نشر مقطع فيديو قديم للداعية يتحدث فيه عن الأردن وطيبة شعبه .

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وبالتفاصيل تغنى الداعية الدكتور النابلسي بالأدرن قائلاً :" الأردن بلد طيب .. حافظوا على ايجابياته حتى تستمر وتتنامى ".


وفي تعريف البلد الطيب قال الداعية الدكتور النابلسي عن الاردن انه :"يُعرف من ثلاثة ملامح ، التديُن ليست تهمة تحاسب عليها، واطياف متنوعة في المجتمع تجدهم متحابين دون خلاف ،  والثالثة ان تكون الدولة تحاسب وتعاقب  ضمن القانون وبعيداً عن العنف".


وأكد ان نعمة الأمان والبلد الطيب هي من بين  النعم التي  الفها وتعود عليها الناس فنسوها  ، ودعا بالحمد والحفاظ عليها لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال :"اللهم ارنا نعمك بدوامها لا بزوالها " .

 

 

 




 

 


 

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