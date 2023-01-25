ماذا قال محمد راتب النابلسي عن الأردن ؟

الوكيل الإخباري - أعاد متابعون للشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي نشر مقطع فيديو قديم للداعية يتحدث فيه عن الأردن وطيبة شعبه .

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وبالتفاصيل تغنى الداعية الدكتور النابلسي بالأدرن قائلاً :" الأردن بلد طيب .. حافظوا على ايجابياته حتى تستمر وتتنامى ".



وفي تعريف البلد الطيب قال الداعية الدكتور النابلسي عن الاردن انه :"يُعرف من ثلاثة ملامح ، التديُن ليست تهمة تحاسب عليها، واطياف متنوعة في المجتمع تجدهم متحابين دون خلاف ، والثالثة ان تكون الدولة تحاسب وتعاقب ضمن القانون وبعيداً عن العنف".



وأكد ان نعمة الأمان والبلد الطيب هي من بين النعم التي الفها وتعود عليها الناس فنسوها ، ودعا بالحمد والحفاظ عليها لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال :"اللهم ارنا نعمك بدوامها لا بزوالها " .