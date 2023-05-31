ما اللباس الذي ارتداه ولي العهد في حفل "القرا"؟

الوكيل الاخباري - ارتدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال حفل عشاء أقيم الأربعاء، قبل يوم من زفافه، في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي، اللباس العربي التراثي.



ويتكون اللباس الذي ارتداه ولي العهد، من شماغ أحمر قرمزي اللون أو المنديل الأبيض، والثوب الأردني ويعتليه النصية أو الجُبة من ثم عباءة داكنة اللون مصنوعة من الصوف ومقصبّة باللون الذهبي، ويعتلي اللباس حزام المسدس المصنوع من الجلد الذي يحمل تطريزاً باللون الذهبي.



وارتدى ولي العهد الشماغ الأحمر في حفل العشاء بمضارب بني هاشم، الذي أهدته إياه الحاجة ترفة عبيدات تقديراً للبادرة الكريمة من الحاجة ترفة البالغة من العمر 83 عاماً، وقامت بتهديب الشماغ بنفسها، كهدية لسموّه بمناسبة زفافه.



وفي 16 أيار الحالي، زار ولي العهد منزل الحاجة تلبية لدعوتها له في قرية حرثا في شمال الأردن، وحينها قدمت الحاجة شماغا هدّبته بنفسها لولي العهد.

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