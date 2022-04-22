الجمعة 22-04-2022
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ما حكم سحب الدم من الصائم في نهار رمضان؟

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الجمعة، 22-04-2022 05:30 م

ما حكم سحب الدم من الصائم في نهار رمضان؟

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الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال حول حكم سحب الدم من الصائم في نهار شهر رمضان المبارك.

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وقالت دائرة الإفتاء في دليلها "مختصر أحكام الصيام" الذي أعدته مؤخرا، إن سحب الدم من الصائم غير مفطر لأنه يشبه الحجامة.

 

وأضافت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.

 

وأشارت إلى أن سحب الدم مما خرج وليس مما دخل، ولا يفطر ما خرج لقول ابن عباس رضي الله عنه (إنما الفطر مما دخل وليس ما خرج).

 

وبينت الإفتاء أنه يكره سحب الدم من الصائم إن لم يكن له حاجة، لأنه قد يضعف الصائم عن الصيام فيفطر.

 

 

 




 

 


 

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