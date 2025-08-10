الأحد 2025-08-10 12:31 م
 

أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

ارشيفية
 
الأحد، 10-08-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   أنهت مديرية أشغال محافظة معان العمل في المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق معان-أذرح-جامعة الحسين بن طلال.

وشملت أعمال المرحلة الأولى من المشروع إعادة إنشاء طبقات الطريق، وتنفيذ صيانة شاملة للطريق، وزيادة سعته بمقدار 6 أمتار ليصبح عرضه 15 مترًا بدلًا من 9، مع إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية. كما ركّز المشروع على تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر تركيب شواخص حديثة، وعواكس، ودهانات، وحواجز جانبية، وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.

وبعد هذه التوسعة أصبح الطريق بأربعة مسارب، مسربين بكل اتجاه، سيتم فصلها في المرحلة الثانية من المشروع بجزيرة وسطية، كما تضمّن أعمال تصريف مياه، وإقامة عبارات أنبوبية في موقعين ضمن أعمال الطريق الجديد.

وتكمن أهمية المشروع بأنه يعزّز السلامة المرورية عند الدخول والخروج إلى مباني جامعة الحسين بن طلال، كما أنه يربط ألوية محافظة معان بمركز المحافظة، ويوفر انسيابية أكبر لحركة السير ولمتطلبات السلامة المرورية.

ومن المنتظر أن يتم استكمال الطريق في المرحلة الثانية من المشروع، المموّل من مخصصات مجلس محافظة معان "اللامركزية".

 
 
