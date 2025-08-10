تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة

وأضافت الوزارة بأن تخصيص هذه المنح الكاملة يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة الأردنية برعاية الطلبة المتفوقين، وتقديراً لجهودهم، ودعماً لمسيرتهم التعليمية، واستثماراً في مستقبلهم فهم عماد الوطن ومستقبله المشرق.
