تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 10-8-2025 انفوجرافيك جديد يوضح أعداد المنح الكاملة التي تقدمها الوزارة سنوياً من خلال صندوق دعم الطالب الجامعي للطلبة أوائل الناجحين في شهادة الثانوية العامة للسنة الحالية سواءً من أوائل المملكة، أو من أوائل الألوية.

وأضافت الوزارة بأن تخصيص هذه المنح الكاملة يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة الأردنية برعاية الطلبة المتفوقين، وتقديراً لجهودهم، ودعماً لمسيرتهم التعليمية، واستثماراً في مستقبلهم فهم عماد الوطن ومستقبله المشرق.