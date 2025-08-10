الأحد 2025-08-10 12:32 م
 

حسان من الكرك: ضرورة إنجاز الأعمال في موعدها المقرر

الأحد، 10-08-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان جولة ميدانية تفقدية في محافظة الكرك، الأحد.
ويتفقد حسان سير العمل والإنجاز في مشروع نواة مدينة سمو الأمير فيصل الرياضية، وذلك في ثاني زيارة تفقدية للمشروع.

وشدد حسان على ضرورة إنجاز الأعمال في موعدها المقرر، والتأكد من توسيع المساحات الخضراء، وتشغيل الملاعب ومرافق العائلات والأطفال وفق أفضل المواصفات، وضرورة إدامة أعمال الصيانة والمتابعة لها باستمرار بعد تشغيلها.

 
 
