حسان من الكرك: ضرورة إنجاز الأعمال في موعدها المقرر

الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان جولة ميدانية تفقدية في محافظة الكرك، الأحد.

ويتفقد حسان سير العمل والإنجاز في مشروع نواة مدينة سمو الأمير فيصل الرياضية، وذلك في ثاني زيارة تفقدية للمشروع.

