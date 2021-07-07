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الأربعاء، 07-07-2021 02:04 م

مباحثات أردنية سورية حول شح المياه الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - كشف وزير المياه والري المهندس محمد النجار، أن الحكومة تعتزم التواصل مع الجانب السوري، للتباحث في موضوع المياه خلال الأسبوع القادم.

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واستعرض النجار خلال لقاءه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيس وأعضاء كتلة الشعب النيابية في مجلس النواب برئاسة النائب المهندس فراس السواعير، إجراءات الوزارة وخططها المتعلقة في قطاع المياه بمختلف جوانبه، خاصة خلال الصيف الحالي.

وأشار إلى انخفاض الموسم المطري الأخير وتراجع تخزين السدود، خاصة المخصصة للشرب مثل الموجب والوالة، مؤكدا على الجهود المبذولة لإيجاد مصادر مائية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد الذي سجل ارتفاعا بنحو 17 بالمئة، نتيجة عودة عدد كبير من المغتربين وعطلة المدارس عوضا عن تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين في مختلف مناطق المملكة وكذلك سعي الوزارة لتأمين الزراعة في مناطق وادي الأردن باحتياجاتها من مياه الري.

وبيّن النجار أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لخفض الفاقد المائي من خلال تنفيذ مشاريع تحديث الشبكات المقدرة بنحو 360 مليون دولار، وكذلك الاعتداءات المتكررة من خلال الحملات المكثفة لضبطها.

ورجح وزير المياه الإعلان عن الشركات المؤهلة لتنفيذ الناقل الوطني الذي سيؤمن 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة لتزويد جميع مناطق المملكة بكلفة نحو 2.1 مليار بمشاركة القطاع الخاص الذي سيؤمن حلول مستدامة لنقص المياه بحلول مطلع العام 2027.

وأشار إلى أن إعلان الاحتلال الاسرائيلي استعداده لتزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافية.

واستمع الوزير إلى استفسارات وأسئلة النواب، حيث أوضح الأمور المتعلقة بمشاريع خفض الفاقد التي حققت انخفاضا في الفاقد في بعض المناطق بشكل ملحوظ وكذلك انخفاض كميات المياه الجوفية نتيجة الاستنزاف والضخ المستمر منها.

 

ولفت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سدود في عدد من المناطق حيث يتم حاليا بناء 4 سدود جديدة وحفائر. 

من ناحيته أعرب رئيس كتلة الشعب المهندس فراس السواعير عن أمله في نجاح جهود الوزارة كون قطاع المياه قطاع مهم ويؤثر على جميع القطاعات الأخرى وتشاركه مع مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية العمل من أجل النهوض بالقطاع.

ودعا إلى الإسراع بإيجاد حلول عاجلة وناجعة لتأمين الاحتياجات المتزايدة للمياه.

من جانبهم، أكد النواب على أهمية معالجة تحديات المياه، وإمكانية اللجوء إلى إيجاد مصادر جديدة وايلاء موضوع الفاقد والاعتداءات أهمية قصوى والاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي في مناطق جديدة خاصة الشرقية لزراعة الأعلاف وكذلك التوسع ببناء السدود والاستفادة من الحفائر في الزراعة مشيدين بالجهود المبذولة.


 




 

 


 

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